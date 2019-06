In New York is donderdag de duurste gitaar ooit verkocht. Het gaat om de iconische zwarte Fender Stratocaster van Pink Floyd-gitarist David Gilmour. Die gitaar gebruikte hij op alle klassieke albums van de band, onder meer in de solo van Comfortably Numb. De gitaar verpulvert het vorige record en ging voor 3,5 miljoen euro onder de hamer. Bekijk het verhaal van 'The Black Strat' in de video hierboven.