Columniste Japke-d. Bouma leerde vroeger altijd dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars. Maar is daar wel bewijs voor?

Als je bijna 50 bent zoals ik, ben je flink gehersenspoeld met het idee dat vrouwen en mannen onherstelbaar van elkaar verschillen.

Zo leerden we van de tv-serie The A-team in de jaren tachtig dat vrouwen ...