Mercedes domineert eerste oefensessie in Frankrijk

Mercedes heeft de eerste oefensessie voor de GP van Frankrijk als snelste afgesloten. Hamilton en Bottas stonden bovenaan de tijdlijst, gevolgd op zo'n drie tienden door Charles Leclerc in de Ferrari.

Na de commotie die er ontstond in Canada is het in Frankrijk 'back to business' waar op het circuit van Paul Ricard de eerste oefensessie voor de GP van Frankrijk werd afgewerkt.

Op het kleuurrijke circuit was het zoeken naar grip en dat ondervonden beide Red Bull-rijders toen ze achtereenvolgens spinden. Eerst was het de beurt aan Max Verstappen ...

Daarna aan Pierre Gasly ...

Uiteindelijk was het opnieuw Mercedes dat het snelste was, op zo'n drie tienden gevolgd door Ferrari met Charles Leclerc.

