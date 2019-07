ZOMERCHECK. 'Airconditioning is ongezond'

Het is zomer en dus zetten we op de werkvloer of in de wagen al eens de airconditioning op. Is dat wel gezond?

Met een aircosysteem regelt u de temperatuur en de luchtvochtigheid in binnenruimtes. Ideaal dus voor mensen die afkoeling zoeken. Maar de temperatuurverschillen die door zo’n systeem veroorzaakt worden, kunnen in bepaalde gevallen leiden tot gezondheidsklachten.

‘Eigenlijk is airconditioning helemaal niet ongezond’, zegt professor Peter Hellings, neus-keel-oorarts verbonden aan het UZ Leuven. ‘Extreme temperatuurschommelingen kunnen wel aanleiding geven tot klachten in de luchtwegen, maar dat is meestal bij patiënten die al een onderliggend probleem hebben, zoals een allergie, astma of een infectie.’

De vaakst voorkomende klachten zijn hoofdpijn, een verstopte neus, slijmvliesvorming en een droge hoest. De meeste mensen hoeven zich geen zorgen te maken over de gevolgen van airconditioning, maar voor de 27 procent van de Belgen, die kampen met luchtwegproblemen, is er niet meteen een oplossing. ‘Wij hebben veel patiënten die binnenkomen met neus- of luchtwegklachten als gevolg van airconditioning in de auto of op het werk. In principe kan men daar niet veel aan doen, behalve deze problemen zo goed mogelijk proberen te behandelen’, zegt Hellings.

Waar moet u op letten?

Als u zelf airco heeft in de wagen of thuis, stel uw toestel dan zo in dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten beperkt blijft. ‘Extreme verschillen zijn af te raden. Bovendien zijn temperaturen rond de 21 of 22 graden al voldoende.'

Veel aircotoestellen hebben een filter dat de lucht zuivert. Zo'n filter moet op regelmatige basis gereinigd en nagekeken worden. ‘Er zijn gevallen bekend van luchtwegproblemen die veroorzaakt werden door vuile lucht die in de ruimtes werd verspreid door onzuivere airconditioningsystemen. Maar dat is gelukkig meer uitzondering dan regel’, aldus Hellings.

Conclusie: we bestempelen deze uitspraak als eerder niet waar. Volgens professor Hellings is airconditioning helemaal niet ongezond. Het is wel mogelijk dat door nalatigheid de aircotoestellen vuile lucht verspreiden. Belangrijk is om het temperatuurverschil tussen binnen en buiten te beperken.