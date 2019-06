‘Lichte huidskleur hielp Beyoncé wereldster te worden’

Dat Beyoncé kon uitgroeien tot een superster, en haar voormalige groepsgenote Kelly Rowland niet, heeft volgens Beyoncés vader en voormalige manager alles te maken met hun huidstint.

Mathew Knowles zei destijds zijn job op om manager te worden van Destiny’s Child, het muziekgroepje van zijn talentvolle dochter, en later ook van haar solocarrière, tot Beyoncé zich sterk genoeg voelde om zelf de touwtjes in handen te nemen.

Hij heeft nooit getwijfeld aan haar talent en werklust, maar dat zijn dochter kon uitgroeien tot een wereldster, heeft ze volgens Knowles ook te danken aan haar lichtere huid. Het omgekeerde zou dan weer waar zijn voor groepsgenote Kelly Rowland.

Knowles deed de uitspraken in het programma van de Amerikaanse radiomaker Clay Cane. Hij kwam tot het inzicht nadat hij in een college zijn studenten onderzoek had laten doen naar ‘colorisme’ in de muzieksector van de voorbije vijftien jaar.

Daaruit bleek met ‘overweldigend’ bewijs dat zwarte vrouwen met een lichtere huidstint veel succesvoller waren dan hun collega’s met een donkere huidstint. Ook Alicia Keys, Mariah Carey, Rihanna en Nicki Minaj kunnen van dat ‘voordeel’ genieten.

‘Er is nog steeds segregatie in de muziekindustrie’, zegt Knowles. ‘Programmators bij populaire radiozenders hebben een bepaald beeld van wat schoonheid is. Kijk maar eens terug naar de foto’s van Whitney Houston, hoe ze haar huid lichter maakten. De perceptie leeft dat hoe lichter je huid is, hoe slimmer je bent en hoe meer economisch voordeel je hebt.’

Knowles gelooft ook dat zijn eigen dochter kon profiteren van haar lichtere huidstint, een voordeel dat haar groepsgenote Kelly Rowland niet had. Toen Destiny’s Child ermee ophield, gokte de pers dat van hun drie Rowland de mooiste toekomst stond te wachten, Beyoncé was immers ‘te braaf’. ‘Maar hoewel Rowland het bijlange na niet slecht deed (‘ze verkocht meer dan vier miljoen platen’, aldus Knowles), kon ze het succes van Beyoncé nooit evenaren.

Rowland zelf heeft zich in het verleden al vaker uitgesproken over de onzekerheid die haar donkere huidskleur met zich meebracht.