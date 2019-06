Man die explosieven achterliet bij treinspoor in Jette eerder veroordeeld voor opzettelijke brandstichting

De 36-jarige man die een kleine hoeveelheid van het explosief TATP had achtergelaten bij de sporen, is eerder al in Gent tot zeven jaar cel veroordeeld voor opzettelijke brandstichting. Hij was voorwaardelijk vrij. Dat meldde het Brusselse parket vrijdag op een persconferentie.

De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank liet de 36-jarige D.C. afgelopen september vrij onder voorwaarden. ‘De verdachte die donderdag kon worden opgepakt, is dus een bekende van het gerecht. Tijdens het verhoor dat volgde op zijn arrestatie, gaf hij toe dat hij de explosieven had gefabriceerd. Naar eigen zeggen maakt hij graag explosieven, als hobby, als iets ludiek’, zei een woordvoerder van het parket van Brussel.

Het parket sluit terrorisme uit. ‘De explosieven die werden gevonden, zijn weliswaar echt, maar de hoeveelheid was zo klein dat daarmee geen aanslag kon worden gepleegd. Bovendien wijst het profiel van de verdachte niet op mogelijke terreur. Ten slotte werd bij de huiszoeking die volgde op de arrestatie van de man verder niks gevonden.’

De politie kwam de explosieven op het spoor nadat een patrouille op 19 juni een man ‘die zich verdacht gedroeg’ uit de bossen bij de spoorlijn in Jette had zien komen. Toen de politie het bosje en de treinsporen onderzocht, werd er niets vastgesteld. Daarop kamde de politie een dag later, donderdag dus, het stuk bos uit. Ze vond toen een zak die explosieven leek te bevatten. ‘Ontmijningsdienst Dovo kwam daarop ter plek, en zij bevestigden dat het inderdaad ging om een kleine hoeveelheid explosieven van het type TATP.’

De onderzoeksrechter zal vrijdag de verdachte verhoren en daarna beslissen over zijn verdere aanhouding. ‘Op het bezit van explosieven staat een gevangenisstraf van meerdere jaren’, besloot het Brusselse parket vrijdag. ‘Maar de strafrechter kan de verdachte later natuurlijk altijd een zwaardere straf opleggen, aangezien hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating heeft geschonden.’