Actrice Nora Tilley (67) overleden na strijd tegen ALS

De Vlaamse actrice Nora Tilley (67) is overleden. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door de familie. Ze leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS.

Nora Tilley is voor veel Vlamingen een bekend tv-gezicht. Ze had rollen in ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Wittekerke’, en ‘De Collega’s’. Ze speelde ook mee in ‘De Collega’s 2.0’, de film van Jan Verheyen die vorig jaar uitkwam. Ze maakte haar debuut in de kinderserie ‘Magister Maesius’. Ze werkte ook in het theater, bij het Mechels Miniatuur Teater, het Raamtheater en het Theater aan de Stroom. 'Tilley was een prachtvrouw die altijd sterk is gebleven', dat zegt Steven De Lelie, voormalig directeur van Theater aan de Stroom. 'Ik herinner me haar als een ongelooflijk mooie vrouw, zowel uiterlijk als innerlijk, die altijd lachte en vrolijk bleef. Ze liet de moed nooit zakken, hoe moeilijk ze het soms ook had. Ze liet de moed nooit zakken, hoe moeilijk ze het soms ook had.'

Tilley leed aan de spierziekte ALS. Daar getuigde ze vorig jaar over op VRT: ‘Het is een F-16 die door je leven vliegt, het schudt je door elkaar en dan komt er heel veel verdriet.’ Pas in 2017 manifesteerde de ziekte zich voor het eerst. Tien maanden later volgde de diagnose, zei ze in een interview met Het Laatste Nieuws.

Volgens VRT heeft Tilley euthanasie aangevraagd.