Toen Karl Lagerfeld half februari overleed, volgde op zijn wens geen grootse begrafenis. Maar de modewereld kon donderdag dan toch nog gepast afscheid nemen van de Duitse grootmeester: Lagerfeld werd tijdens de mannenmodeweek in Parijs herdacht in het Grand Palais, samen met 2.500 genodigden. Rondomrond hingen meer dan vijftig portretten van de grootmeester en verschillende vrienden en collega’s namen het woord, hetzij via video, hetzij op het podium zelf, zoals actrice Tilda Swinton, Pharrell Williams en pianist Lang Lang.