‘Hond in auto overleden door hitte’: het is een bericht dat we jammer genoeg maar al te vaak lezen tijdens warme periodes. Maar gaat het dan soms echt zo snel?

Elke zomer worden dieren door onoplettendheid achtergelaten in voertuigen, met alle dramatische gevolgen van dien. 'Het is uiteraard afhankelijk van waar de auto staat en hoe warm het is, maar het ...