Funky muziek bij Dries Van Noten, die Soulwax gevraagd had voor de soundrack van zijn catwalkshow om de nieuwe mannencollectie voor te stellen. De collectie toonde bloemen in al hun verscheidenheid, van millefleur­motieven over schitterende bloemen in pailletten tot grote zonnebloemen en camouflageprints in de vorm van bloemen. Stoere cargopants werden uitgevoerd in bedrukt satijn. Van Noten combineerde bloemen met ruiten of met luipaardprints. Klassieke jassen, strak in de taille, werden gecombineerd met broeken in extravagante prints.