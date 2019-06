Nieuw toptalent Zion Williamson als eerste gekozen in NBA draft: New Orleans Pelicans zijn de gelukkigen

Zoals verwacht werd toptalent Zion Williamson (18) als eerste geselecteerd in de NBA draft: de New Orleans Pelicans zijn de gelukkigen.

Williamson is pas achttien, maar de forward wordt door zijn zeldzame talent nu al vergeleken met LeBron James. Met zijn indrukwekkende verschijning (2m01, droog aan de haak 129 kg) was hij dit seizoen in het shirt van Duke dé vedette in het universitaire kampioenschap NCAA. Hij maakte gemiddeld 22,6 punten per match en deed monden open vallen met zijn spectaculaire dunks. Het leverde hem de Naismith Men’s Player of the Year trofee op.

6 procent kans!

In de NBA kan een jonge speler niet zomaar kiezen naar welke ploeg hij trekt: in de NBA Draft kunnen zij zich kandidaat stellen bij de verschillende ploegen. De “slechte” teams die de play-offs niet haalden komen in een loterij terecht, waar het lot bepaalt wie als eerste een speler mag selecteren. Met meer kans voor diegenen die het slechtste presteerden in het seizoen, daarmee wordt de NBA als ‘gesloten competitie’ beschermd en hebben zwakkere teams in theorie meer kans om sterker te worden.

New Orleans beëindigde het reguliere seizoen op de dertiende plaats in de Western Conference met 33 zeges en 49 nederlagen. De Pelicans hadden bij de loting voor de draft maar 6 procent kans om de eerste keuze te krijgen. Versterking is welkom bij de Pelicans, want sterspeler Anthony Davis is immers op weg naar Los Angeles Lakers.

Foto: USA TODAY Sports

“Thanks, mom”

Williamson reageerde emotioneel: “Mijn moeder heeft veel voor mij geofferd, zonder haar zou ik hier niet staan: thanks, mom”, zei een emotionele Williamson. “Ze legde haar dromen opzij voor de mijne en keek altijd eerst naar de familie, dan pas naar zichzelf.”

Foto: AFP

Bekijk hier waarom iedereen zo graag Zion Williamson wilde binnenhalen: