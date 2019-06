De transfer van Mikael Lustig naar AA Gent is rond: de rechtsachter komt over van Celtic. De 32-jarige Zweedse international was transfervrij en tekent tot 2022 in Gent.

Bij Celtic namen ze afscheid van de verdediger met een knap filmpje:

?? Lustig, you're the one...



A look back at the wonderful career of a #CelticFC Legend. ??#ThankYouMika ?????? pic.twitter.com/c2tA2SRx8s