Visie op toekomst Zuid-West-Vlaanderen: ‘Elk talent telt om arbeidskrapte te counteren’

Wie zijn geschiedenis niet kent, weet niets over de toekomst. Maar ook een blik op de toekomst werpen, kan best leerzaam zijn. Studaxen Stefaan Verhamme en Ines Verhalle deden het namens het streekplatform Resoc Zuid-West-Vlaanderen en keken vooruit naar het komende decennium 2020-2030. “Er wachten de West-Vlaamse bedrijven veel HR-uitdagingen.”

“Drie pijlers zijn cruciaal wil Zuid-West-Vlaanderen zijn welvaart behouden”, stelt Stefaan Verhamme. “Eén: groei en transformatie maximaal stimuleren. Twee: de arbeidsmarkt onder controle krijgen. Drie: innovatie aanmoedigen op alle niveaus.”

Hoe zien jullie de arbeidsmarkt evolueren? Ondernemers klagen al jaren dat ze geen werkkrachten vinden.

Stefaan Verhamme: “De structurele arbeidsmarktkrapte noodzaakt de activering en inschakeling van elk talent. Bovendien is werk een belangrijke sleutel tot maatschappelijke integratie. Om die inschakeling mogelijk te maken, zet Zuid-West-Vlaanderen best verder in op instroomtrajecten voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de socio-economische analyse blijkt dat vooral laaggeschoolden en personen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast ontwikkelt de regio innovatieve trajecten om talenten die zich vandaag niet aandienen op de arbeidsmarkt, toch te activeren.”

“Ook het hoge aantal niet beroepsactieven biedt Zuid-West-Vlaanderen een pool aan talent dat (her)opgeleid en ingezet kan worden. Denk daarbij vooral aan een reïntegratiebeleid voor langdurig zieken, maar ook aan verborgen talent bij onvrijwillig deeltijds werkenden en bij de zogenaamde NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training). Het is zaak om in de regio alle talenten langer in gezonde werkomstandigheden aan het werk te houden en zo een vroegtijdige uitstroom te voorkomen. We moeten sowieso inzetten op werkbaar werk dat rekening houdt met de diverse levensfasen van werknemers.”

Zij die afhaken op de arbeidsmarkt zijn vaak diegenen die niet mee kunnen met vernieuwing, toch?

Verhamme: “Technologie en digitalisering mogen niet langer beschouwd worden als jobbedreigend, maar als een collaboratieve ondersteuning om mensen langer inzetbaar te houden. In de industrie 5.0, waar mens en machine intens en geïntegreerd samenwerken, dragen nieuwe technologische toepassingen zoals cobots en digitale netwerken bij tot de kwaliteit van werk. Hierdoor kunnen ook lager geschoolden complexere taken uitvoeren en worden jobs ergonomisch gezonder.”

