Japan verrast met gelijkspel tegen Uruguay op Copa América

Het nationale voetbalelftal van Japan heeft een verrassend gelijkspel laten noteren tegen Uruguay in de Copa América: 2-2. Koji Miyoshi was dé man aan Japanse zijde. Hij scoorde twee keer.

Uruguay moest tot twee keer toe terugkomen van een achterstand. Na een half uur spelen zorgde oud-Ajacied Luis Suárez voor de 1-1, nadat Miyoshi in de 25ste minuut de score had geopend. Halverwege de tweede helft bracht José Giménez de stand weer in evenwicht.

In groep C van de Copa, waarin behalve Japan en Uruguay ook Chili en Ecuador uitkomen, kan geen van de teams al aanspraak maken op een plek in de volgende ronde. Alles ligt hier nog open.