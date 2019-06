Trump keurt aanval op Iran goed, maar blaast die op het laatste nippertje nog af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond een plan voor een militaire aanval op doelwitten in Iran op het laatste nippertje alsnog laten afblazen. Dat meldt The New York Times. Volgens de krant kwam die beslissing er na een verhitte discussie in het Witte Huis tussen voor- en tegenstanders van militair ingrijpen in het Midden-Oosten.

Volgens officials had de president een aanval op een handvol Iraanse doelwitten als radar- en raketbatterijen goedgekeurd, en was de operatie al gestart toen ze werd afgeblazen. Vliegtuigen hingen al in lucht en schepen waren al in positie, maar er waren nog geen raketten afgevuurd toen het bevel kwam om niet te vuren, beschrijft een hoge functionaris de situatie.

De aanval op Iran moest vrijdagochtend net voor zonsopgang plaatselijke tijd plaatsvinden, in een poging om het aantal dodelijke slachtoffers te beperken. Om één uur donderdagnacht Belgische tijd verwachtten militaire en diplomatieke officials nog altijd militair ingrijpen, maar korte tijd later kwam het bevel dat de aanval - zeker tijdelijk - was afgeblazen.

Het is niet duidelijk of president Trump eenvoudigweg van mening was veranderd, dan wel of er logistieke of strategische overwegingen aan de basis van de beslissing lagen. Evenmin is duidelijk of de aanvallen later alsnog uitgevoerd zullen worden. Wel zouden er intense discussies in het Witte Huis zijn voorafgegaan aan de beslissing tussen de president, zijn belangrijkste nationale veiligheidsadviseurs en prominente Congresleden.

Drone neergehaald

Officials van het Witte Huis en het Pentagon wilden aan The New York Times geen commentaar geven over de plannen voor een aanval of de beslissing om die af te blazen.

De aanval was bedoeld als respons op het neerschieten van een onbemande surveillancedrone (ter waarde van 130 miljoen dollar) donderdagochtend door een Iraanse raket. Het zou de derde Amerikaanse militaire aanval onder het bewind van president Trump zijn, na raketaanvallen op Syrië in 2017 en 2018.

Luchtverkeer beperkt

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen is intussen 'tot nader order' verboden om delen van het Iraanse luchtruim te overvliegen. Als reden voor de beperking wordt verwezen naar de verhoogde militaire activiteit en de groeiende politieke spanningen in de regio, die een risico kunnen vormen voor de Amerikaanse burgerluchtvaartoperaties.

De spanningen in de regio bereikten een nieuw hoogtepunt nadat twee tankers in de Golf van Oman werden beschadigd door explosies, volgens de VS veroorzaakt door Iraanse magnetische mijnen, wat Iran ontkent.