Drie zwaargewonden bij ongeval op E19 in Mechelen-Noord: auto valt van brug

Op de E19 in Mechelen is donderdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij zijn drie zwaargewonden gevallen. Dat meldt de federale politie aan Belga.

Het ongeval gebeurde rond 22 uur ter hoogte van de afrit Mechelen-Noord, in de richting van Antwerpen. Een personenwagen met drie inzittenden kwam er in aanrijding met een vrachtwagen en viel van een brug op de lager gelegen R6. De inzittenden raakten daarbij zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar, aldus de federale politie.

Als gevolg van het ongeval werd in de richting van Antwerpen de afrit 9 Mechelen-Noord tijdelijk afgesloten.