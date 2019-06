EU-leiders nog niet akkoord over topjobs, nieuwe top op 30 juni

De staatshoofden en regeringsleiders hebben nog geen akkoord bereikt over de voordracht van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en de invulling van de andere topjobs in de Europese instellingen. ‘Er was voor geen enkele kandidaat een meerderheid’, zo stelde voorzitter Donald Tusk vast. Op een extra top op 30 juni ondernemen de leiders een nieuwe poging.

De leiders van de 28 lidstaten onderhandelden vijf uur lang over de verdeling van de topjobs, maar op het einde van het beraad kwam er geen witte rook. Vooral de voordracht van een nieuwe Commissievoorzitter ligt moeilijk. Hij of zij moet zowel onder de regeringsleiders als in het Europees Parlement een meerderheid achter zich weten te scharen.

‘Er was voor geen enkele kandidaat een meerderheid. We zijn het eens dat het hele pakket de diversiteit van de Europese Unie moet weerspiegelen. We komen op 30 juni opnieuw bijeen’, zo kondigde Tusk aan. De Pool zet intussen zijn consultaties met de regeringsleiders en de zwaargewichten van het Europees Parlement verder.

De voortdurende aanvallen van Macron op Weber verzuren de relatie tussen de Franse president en Angela Merkel. Foto: AP

Omdat een aantal regeringsleiders tot zaterdag op de G20-top in Japan zal vertoeven, zal de extra top volgens diplomatieke bronnen pas op zondagavond beginnen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht niet dat de knoop dan makkelijker ontward kan worden. ‘Maar het moet gebeuren’, aldus Juncker, die ‘met plezier’ heeft aanschouwd ‘dat het heel moeilijk is om een opvolger voor mij te vinden’.

Weber is vogel voor de kat

De Europese Volkspartij (EVP) blijft het voorzitterschap van de Commissie opeisen, maar haar ‘spitzenkandidat’ Manfred Weber lijkt een vogel voor de kat. Sociaaldemocraten en liberalen in het Europees Parlement laten verstaan dat ze niet voor de Duitser willen stemmen, en binnen de Europese Raad zijn er liefst elf leiders die hem niet zien zitten. Daarmee is hij ver verwijderd van de steun van minstens 21 van de 28 lidstaten die 72 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen.

De sociaaldemocraten blijven hun topkandidaat Frans Timmermans steunen als opvolger van Jean-Claude Juncker, terwijl Europees commissaris Margrethe Vestager herhaalde dat zij kandidate blijft namens de liberalen. De voortdurende aanvallen van Macron op Weber verzuren de relatie tussen de Franse president en Angela Merkel.

Behalve een opvolger voor Juncker, wiens mandaat op 30 oktober verstrijkt, moeten de Europese regeringsleiders ook op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Europese Raad, een Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid en een voorzitter voor de Europese Centrale Bank. Zeker is dat Tusk de voorbije dagen ook de naam van de Belgische premier Charles Michel (MR) heeft afgetoetst bij Europese leiders als zijn mogelijke opvolger.