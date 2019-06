Duizenden demonstranten proberen Georgische parlement te bestormen

Georgische demonstranten hebben donderdag geprobeerd om het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi te bestormen.

Op beelden van de staatsomroep is te zien dat duizenden mensen ondanks de versperringen van de politie proberen om het gebouw te betreden, maar dat de ordediensten dat trachten te verhinderen. Het is voorlopig onduidelijk of iemand in het parlement is binnengeraakt.

De betogers eisen het ontslag van parlementsvoorzitter Irakli Kobakhidze, omdat hij volgens mediaberichten heeft toegelaten dat een Russische delegatie deelnam aan de plenaire zitting. De Russische volksvertegenwoordiger Sergei Gavrilov zou tijdens een zitting over religieuze en politieke kwesties ook de parlementsleden hebben toegesproken.

De oppositiepartijen hadden daarop opgeroepen tot een demonstratie. Ze vrezen dat Rusland zijn invloed in de vroegere Sovjetrepubliek probeert uit te breiden.

De relaties tussen Rusland en Georgië zijn erg gespannen. In 2008 hebben beide landen nog een korte oorlog uitgevochten over het statuut van de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië.