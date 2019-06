Thomas Leysen stopt volgend jaar als voorzitter van KBC Groep

Thomas Leysen, sinds 2011 voorzitter van KBC Groep, maakt bekend dat hij in mei volgend jaar stopt als voorzitter. Het proces voor zijn opvolging wordt gestart.

Leysen zegt in een korte mededeling dat hij nu bijna 8 jaar voorzitter is van KBC Groep en dat het een goed moment is om het doorgeven van de fakkel voor te bereiden. Leysen kwam aan het hoofd van KBC toen de bank nog maar net de eerste financiële crisis achter de rug had en de eurocrisis toesloeg. Dexia viel toen om net als Arco en de Gemeentelijke Holding maar ook KBC daverde op zijn grondvesten.

Onder Leysen kwam er een nieuw directiecomité onder leiding van Johan Thijs en werden de risico’s flink afgebouwd. De nadruk kwam te liggen op duurzaamheid én digitale transformatie.

Leysen licht in het persbericht kort toe waarom hij nu een einddatum afkondigt. Hij zegt dat hij getracht heeft zijn ervaring als ondernemer zoveel mogelijk in te zetten voor KBC en een bijdrage heeft geleverd aan het vormgeven van een gerichte strategie. Leysen had ook veel aandacht voor het zetten van de juiste mensen op de juiste plaats en versnelde de digitale transformatie. Hij vindt het een goed moment om de overdracht voor te bereiden. Leysen, geboren in 1960, blijft nog aan tot de aandeelhoudersvergadering van mei 2020.

Over een mogelijke opvolger wordt voorlopig nog niets gemeld. Philippe Vlerick, de vice-voorzitter van KBC, zegt dat de bestuurders alhoewel ze Leysen zijn beslissing betreuren, zijn motivatie en wensen respecteren. Leysen is onder meer ook voorzitter van Umicore, Mediahuis en de Koning Boudewijnstichting.

KBC is één van de rendabelste bankgroepen in Europa en is ook nog eens sterk gekapitaliseerd. De aandelen zijn los van deze die op de beurs circuleren in handen van een aantal families, de Boerenbond en coöperatieve aandeelhouders van Cera.