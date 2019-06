Andy Murray maakt na half jaar succesvolle comeback in het dubbelspel

Tennisser Andy Murray heeft zijn comeback op de baan opgeluisterd met een zege in het dubbelspel. Op Queen’s won hij met de Spanjaard Feliciano Lopez in twee sets van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah: 7-6 (7/5) en 6-3. Dat was enigszins verrassend, aangezien de Colombianen in Londen als nummer een waren geplaatst.

De 32-jarige Murray, tweevoudig winnaar op Wimbledon, kwam sinds het Australian Open niet meer in actie. Wegens aanhoudende pijn aan een heup kondigde de Schot al min of meer het einde van zijn loopbaan aan. Na een geslaagde operatie kwam hij daar op terug. Wanneer hij weer in het enkelspel uitkomt, is nog onduidelijk.

Murray was tevreden. “Het was geweldig. Na een wat moeizaam begin kwam ik steeds beter in de wedstrijd. Ik heb er echt van genoten weer op de baan te staan. Ik voel me een gelukkig mens omdat ik weer op de baan kan staan. Ik hoop dat de stijgende lijn zich doorzet.”

Queen’s geldt als voorbereiding op Wimbledon, dat op 1 juli begint. Murray kondigde donderdag aan dat hij op Wimbledon zal dubbelen aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert.