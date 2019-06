Anderlecht is verlost van “Bad boy” Ognen Vranjes. Paars-wit leent de Servische verdediger voor komend seizoen uit aan zijn ex-club AEK Athene. De 29-jarige Vranjes stapelde vorig seizoen de (extrasportieve) problemen op bij Anderlecht en zat lange tijd in de B-kern. Vranjes heeft in Brussel nog een contract tot 2022 maar was onmogelijk geworden door zijn rebels gedrag op en vooral naast het veld.