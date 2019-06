Republikeinse senatoren gaan in tegen Trump en stemmen tegen wapenexport naar Saudi-Arabië en Emiraten

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag gestemd tegen de verkoop van miljarden aan wapens richting Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Verschillende Republikeinen gingen in de door hen gedomineerde Senaat zo in tegen de wil van de Republikeinse president Donald Trump.

Met 53 stemmen tegen 45 geraakten twee resoluties door de Amerikaanse Senaat die evenveel militaire wapenverkopen afkeurden. Twintig andere resoluties tegen twintig andere wapendeals werden in groep met 51 stemmen tegen 45 goedgekeurd. In totaal is met de wapenverkopen aan Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten 1,8 miljard dollar gemoeid.

Trump gebruikt zijn presidentiële veto echter om de beslissing van de Senaat naar zich neer te leggen. Om dat veto te omzeilen, moesten 67 senatoren de resoluties goedkeuren.

Het Amerikaanse Congres keurde in april ook al een resolutie goed om de Amerikaanse steun stop te zetten aan de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die bombardementen uitvoert in Jemen. Ook daartegen stelde Trump zijn veto.

Vermoorde journalist

Veel Amerikaanse Congresleden zijn niet alleen gekant tegen steun aan Saudi-Arabië en zijn bondgenoten door de hoge dodentol en de slechte humanitaire situatie in Jemen, maar ook door de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij werd vorig jaar in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord. Trump sprak na het internationaal veroordeelde incident zijn steun uit voor de Saoedische monarchie.

Woensdag gaf Agnès Callamard, speciaal onderzoekster van de VN over buitengerechtelijke executies, na een onderzoek van zes maanden nog te kennen dat er “geloofwaardige bewijselementen” zijn die kroonprins Mohammed bin Salman aanduiden als opdrachtgever.