Flanders Classics gaat vanaf 2020 de Wereldbeker en het WK veldrijden organiseren

Hervorming in cyclocrossland: de UCI heeft de rechten voor de wereldbeker en het WK veldrijden van het seizoen 2020-2021 tot het seizoen 2023-2024 in handen gegeven van Flanders Classics, de organisatie van onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen.

Die rechten omvatten de organisatie van de crossen zelf, de marketing- en sponsorrechten, de verdeling van de televisierechten van de Wereldbeker en het WK voor België (in het Vlaams) en de verdeling van de tv-productie van de Wereldbeker (wereldwijd) en het WK (in België). Meer gedetailleerde informatie over de hervorming van de Wereldbeker en de kalender zal eind september bekend gemaakt worden.

UCI-voorzitter David Lappartient is blij met de keuze voor Flanders Classics. “Deze samenwerking opent heel wat mogelijkheden voor het veldrijden. Deze organisatie heeft zijn know-how en professionaliteit al bewezen door zijn wielerwedstrijden te laten uitgroeien tot evenementen met ongekende populariteit. De Wereldbeker veldrijden zal van die expertise flink kunnen profiteren.”