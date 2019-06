Johnson vermijdt tweestrijd met aartsrivaal Gove voor Conservatief leiderschap

Jeremy Hunt en niet Michael Gove zal samen met favoriet Boris Johnson op de stembrief staan die naar de 160.000 leden van de Britse Conservatieven wordt gestuurd voor de voorzittersverkiezingen. Hunt haalde in de laatste stemronde twee stemmen meer, en dat komt Johnson niet slecht uit.

Jeremy Hunt of Boris Johnson zal ontslagnemend premier Theresa May opvolgen. Hunt wipte in de vijfde en laatste stemronde opnieuw over Michael Gove, nadat Gove in de vierde stemronde nog Hunt was gepasseerd. De minister van Buitenlandse Zaken haalde het met 77 stemmen tegen 75.

Johnson, Hunts voorganger op Buitenlandse Zaken, haalde in de laatste stemronde meer dan dubbel zoveel stemmen (160) en is duidelijk favoriet. Waar nu de Conservatieve parlementsleden stemden, beslissen de 160.000 partijleden echter uiteindelijk wie leider wordt van de Tories. Verrassingen zijn daardoor niet uitgesloten.

De leden hebben tot 22 juli om hun stembrief terug te sturen. Ondertussen krijgen Johnson en Hunt op meer dan een dozijn partijbijeenkomst nog de kans om hen te overtuigen.

Dolk in de rug

Tegenstanders van Johnson hadden gehoopt op een tweestrijd met Gove. Net als de voormalige burgemeester van Londen is hij een Brexiteer van het eerste uur, en hij zou daardoor meer leden kunnen overtuigen dan Hunt. Er doen zelfs geruchten de ronde dat het Johnson-kamp stemmen geleend zou hebben aan de minister van Buitelandse Zaken.

Johnson en Gove waren de twee boegbeelden van de Vote Leave campagne voor het Brexit-referendum. Tijdens de voorzittersverkiezingen die daarop volgden, stak Gove zijn copain echter een dolk in de rug door zijn steun voor Johnsons kandidatuur op te zeggen en zelf in de race te stappen.