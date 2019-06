Aanrijding tussen trein en vrachtwagen in Deerlijk

Op een overweg in het West-Vlaamse Deerlijk is donderdagnamiddag een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Daarbij vielen drie lichtgewonden die naar het ziekenhuis werden afgevoerd.

Een vrachtwagen was aan het manoeuvreren en is vast komen te zitten op de spoorweg. De IC trein van Brussels Airport Zaventem richting Oostende kon niet tijdig remmen en heeft de oplegger geraakt. De vrachtwagenchauffeur bleef daarbij ongedeerd. 'Drie van hen raakten lichtgewond', zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. 'De passagiers zijn intussen geëvacueerd en we voorzien in vervangbussen tussen Kortrijk en Oudenaarde.' De overige reizigers werden op bussen richting Kortrijk gezet.

Door het ongeval is er in beide richtingen geen treinverkeer mogelijk tussen Oudenaarde en Kortrijk.

Het is lang niet de eerste keer dat een trein en een voertuig in botsing komen. Infrabel lanceert net donderdag een campagne rond spoorlopen en veiligheid aan overwegen, in samenwerking met de televisieserie Thuis. “Een overweg is als een kruispunt”, vertelt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “Dat mag je nooit blokkeren. Vandaar dat we bestuurders nogmaals oproepen om een juiste inschatting te maken. Als je de overweg niet in één vlotte beweging kan oversteken, is het altijd beter om te wachten. Vermijd te allen tijde om te moeten manoeuvreren.”