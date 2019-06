Antwan Tolhoek klimt naar eerste profzege in Zwitserland, Egan Bernal maakt indruk

Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) heeft donderdag een eerste profzege op zijn palmares gebracht. De 25-jarige Nederlander zette de zesde etappe in de 83e Ronde van Zwitserland (WorldTour) naar zijn hand. Na 120,2 kilometer van Einsiedel naar Flumersberg had de 25-jarige Nederlander op de slotklim 17 seconden voor op de Colombiaan Egan Bernal. De Fransman François Bidard werd op 24 seconden derde. Tiesj Benoot finishte als achtste op 44 seconden.

Bernal, na het uitvallen van zijn Welshe ploeggenoot Geraint Thomas de topfavoriet voor de eindzege, is de nieuwe leider. De 22-jarige renner van Team Ineos nam het geel over van de Slovaak Peter Sagan. Hij heeft 12 seconden voor op de Australiër Rohan Dennis en 29 op de Oostenrijker Patrick Konrad. Benoot is op 35 seconden vijfde.

Na de openingstijdrit en enkele sprintetappes trok het peloton donderdag eindelijk het Zwitserse hooggebergte in. De korte zesde rit eindigde na een vrij gemakkelijke aanloop bovenop een klim van eerste categorie, goed voor negen kilometer omhoog rijden.

In de aanloop gingen 25 renners er vandoor, onder wie heel wat mooi volk: leider Peter Sagan, Europees kampioen Matteo Trentin, drievoudig eindwinnaar Rui Costa en ook de Belgen Stan Dewulf, Tosh Van der Sande en Jasper Stuyven. Van der Sande ging bij aanvang van de Flumserberg voor de rest van de kopgroep uit rijden, maar lang duurde zijn avontuur niet. Tolhoek bleek voorin de sterkste klimmer.

Het gevaar kwam vooral van het peloton, waarin Team Ineos het tempo hoog legde en de achterstand op de kop van de wedstrijd deed smelten tot twee minuten. Zo lanceerde het Bernal, die de andere klassementsrenners uit het wiel gooide en onderweg de ene na de andere vluchter opraapte. Alleen Tolhoek bleef nog net uit zijn greep.

Foto: Photo News

Vrijdag staat een zware etappe, 216,6 kilometer van Untertzen naar San Gottardo, op het programma. Na de klim naar Flims (10,9 km aan 5,2%) en de Lukmanierpass (16,5 km aan 5,3%) gaat het nog zo’n vijftig kilometer bergop naar de Gotthardpas. Die wordt via de kasseitjes van de Tremola-weg beklommen. De finish is op een hoogte van 2.090 meter getrokken.

Rituitslag

1. Antwan Tolhoek (Ned/TJV)

2. Egan Bernal (Col/INS) op 0:16

3. Francois Bidard (Fra/ALM) 0:24

4. Jan Hirt (Tsj/AST) 0:29

5. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 0:31

6. Patrick Bevin (NZe/CCC) 0:38

7. Rui Costa (Por/UAD) 0:44

8. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 0:44

9. Patrick Schelling (Zwi/ZWI) 0:46

10. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:46 .

Klassement

1. Egan Bernal (Col/INS)

2. Rohan Dennis (Aus/TBM) op 0:12

3. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:29

4. Jan Hirt (Tsj/AST) 0:35

5. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 0:35

6. Marc Soler (Spa/MOV) 0:41

7. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 0:50

8. Francois Bidard (Fra/ALM) 0:58

9. Fabio Aru (Ita/UAD) 01:07

10. Nicolas Roche (Ier/SUN) 01:07 .