Ongehoord. 'U bent dus eigenlijk de enige die nuchter is in de fractie?'

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

'U bent dus eigenlijk de enige die nuchter is in de fractie?'

'Ik stuurde Marc Coucke een tiental brieven en kerstkaartjes, maar nooit kwam er een antwoord. En nu voel ik me belachelijk gemaakt.'

'Parlementslid zijn is nu niet meteen intellectueel de meest passionerende bezigheid.'

'Toen Marie Kondo mijn vouwtechniek op TV toonde, voelde het alsof iemand mijn baby had gestolen.'

'Ik heb een probleem met al die coaches in Vlaanderen. Lifestylecoaches, opruimcoaches, ontdek-jezelfcoaches. Voor mij zijn velen ervan niet meer dan psychologische kwakzalvers.'

'Per maand dat ik burgemeester was, kregen we er een zetel bij.'