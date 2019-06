Na Froome geeft nu ook favoriet Tom Dumoulin forfait voor de Tour de France: “Plots kwam het besef, dit heeft eigenlijk allemaal geen zin meer”

Tom Dumoulin zal dan toch niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. De Nederlandse favoriet voelt zich niet klaar voor de Tour nadat hij zondag in Hengelo een ingreep aan de linkerknie onderging als laat gevolg van zijn valpartij van 14 mei in de vierde rit van de Giro. Na Chris Froome verliest de Tour dus opnieuw een topfavoriet.

Een nieuwe klap voor de organisatie van de Tour de France. Na viervoudig winnaar Chris Froome zal ook Tom Dumoulin - de nummer twee van vorig jaar - over twee weken niet aan de start staan in Brussel. Het forfait van de 28-jarige kopman van Team Sunweb hing al enkele dagen in de lucht en werd donderdagavond bekendgemaakt daar zijn ploeg.

Dumoulin onderging zondag in Hengelo een ingreep aan de linkerknie als laat gevolg van zijn valpartij van 14 mei in de vierde rit van de Giro die een dag later tot zijn opgave leidde. Er werd afgelopen zondag een brokje gravel uit de knie gehaald dat hoogstwaarschijnlijk doorlopend voor irritatie en zwellingen zorgde bij zware en langdurige inspanningen. De wonde langs de linkerzijde van het gewricht werd met nietjes gehecht. Een korte testrit viel mee, maar toch besloot de kopman maandagavond halfweg de rit naar het vliegveld richting een laatste hoogtestage in de Franse Alpen rechtsomkeert te maken naar het Belgische Kanne. Dumoulin had enkele dagen eerder al opgegeven in de Dauphiné.

“Als een soort gewonde dolle stier op de Tour afgerend”

“De Tour, dat gaat het niet meer worden”, vertelde Tom Dumoulin aan de NOS. “Het heeft geen zin. Het waren een paar hele moeilijke weken. Ik ben sinds mijn val in de Giro als een soort gewonde dolle stier op de Tour afgerend. We hadden met zijn allen eigenlijk niet verwacht dat het herstel van die knie zo gecompliceerd zou worden en zoveel voeten in de aarde zou hebben. Het werd een soap, elke dag “Tom Dumoulins knie journaal”, ik werd er helemaal gek van. Afgelopen maandag hebben we besloten dat het niet meer zou lukken voor de Tour.”

Foto: Photo News

“Plots kwam het besef: dit heeft eigenlijk allemaal geen zin meer”

Dumoulin wist vorige week in de Dauphiné al dat de Ronde van Frankrijk een moeilijk verhaal zou worden. “De knie begon steeds erger te reageren op de etappes. Elke avond werd die héél erg dik en werd mijn knie warm van de ontsteking. Dus ben ik zaterdag teruggevlogen naar Hengelo voor allerlei onderzoeken. Daar hebben ze dan besloten om mij zondag te opereren en een stukje plastiek of grind uit mijn knie te verwijderen. Maandag wou ik naar La Plagne gaan om mij verder voor te bereiden op de Tour, maar ik had tien hechtingen in mijn knie. Ik had ook niet de tijd genomen om alles te verwerken. En in de auto naar de luchthaven kwam plots het besef: dit heeft eigenlijk allemaal geen zin meer. Ik heb er zonder nadenken alles aan gedaan om toch naar de Tour te kunnen, maar dan heb ik toch de beslissing genomen dat het geen goed idee was. En dat voelde wel als een opluchting.”

Dumoulin is blij dat hij na een race tegen de klok eindelijk de knoop heeft doorgehakt. “Ik heb er nog geen moment spijt gehad van mijn beslissing. Ik haal het gewoon niet meer. Ik heb een wonde in mijn knie. Sinds mijn val in de Giro is het een revalidatieproces geweest in plaats van een proces om in goede vorm de Tour proberen te winnen. Ik was gewoon elke dag aan het kijken hoe mijn knie reageerde op de inspanningen. En op een gegeven moment houdt het een keer op.”