Terug naar de kindertijd van de King

De actuaprogramma’s houden zich vooral bezig met de eedaflegging van de nieuwe parlementsleden in de Kamer. Voor muziekfans start er een knappe documentaire over Elvis Presley op Canvas, voor een smeuïge avond geeft VTM een documentaire over studenten die bijklussen als sekswerker.

TERZAKE

Canvas 20.00 uur

Pieter-Jan De Smedt volgde in de Kamer de eedaflegging van de parlementsleden en interviewde onder andere Wouter Beke (CD&V) en Kristof Calvo (Groen). Hij komt erover vertellen in de studio. Willem Van Mullem brengt dan weer live verslag uit vanop de Europese top, waar geprobeerd wordt om de postjes te verdelen.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30 uur

Ook De afspraak bespreekt de eedaflegging in de Kamer. Voorts wordt met Frank De Winne stilgestaan bij het tienjarig jubileum van zijn verblijf in het internationale ruimtestation ISS. Sportjournalist Wilfried De Jong komt ten slotte vertellen over de bundel met columns die hij uit heeft.

HUIS VAN SAUD

Canvas 21.20 uur

De laatste aflevering van de driedelige BBC-documentaire over de uitdagingen waarmee de kroonprins van Saudi-Arabië, de 32-jarige Mohammed bin Salman, geconfronteerd wordt in zijn poging om het land te hervormen.

TELEFACTS ZOMER

VTM 22.05 uur

Studeren is peperduur in Groot-Brittannië. Het kost 10.000 euro voor een jaar en dan is dat nog maar alleen het inschrijvingsgeld voor de universiteit. De meeste studenten moeten dus op zoek naar een job. Eén op de twintig komt daarbij in de seksindustrie terecht. We volgen onder meer Ella Hughes, een pornoactrice die in het wereldje heel bekend is, maar begon met porno tijdens haar rechtenstudie.

THE NECESSARY DEATH OF CHARLIE COUNTRYMAN

Caz 22.20 uur

Charlie Countryman leidt een gewoon leventje, totdat hij verliefd wordt op de onweerstaanbare Gabi. De compleet gestoorde misdadiger Nigel blijkt ook verliefd op haar te zijn. Charlie besluit het tegen hem en zijn bende op te nemen.

ELVIS: THE SEARCHER

Canvas 23.05 uur

Pearl Jam-gitarist Mike McCready schreef de soundtrack voor deze ode aan Elvis. In totaal duurt de docu drie uur, Canvas zendt ze in twee delen uit. Het eerste deel begint bij zijn kindertijd.