Vijf nieuwe arrestaties in onderzoek naar drugsgeweld

Bij in totaal 25 huiszoekingen in de provincies Antwerpen en Limburg zijn donderdag vijf mannen opgepakt in een onderzoek naar het Antwerpse drugsmilieu. Het gaat niet om de drie brandstichtingen van 6 maart, maar om een kortstondige ontvoering, het gooien van een granaat naar een woning en het beschieten van een woning.

Volgens het parket waren de onderzochte incidenten het gevolg van onrust in het drugsmilieu die ontstond toen een deel van een partij cocaïne verdween eind 2017. Tussen 13 december 2017 en 1 januari 2018 resulteerde dat onder meer in een ontvoering van enkele uren van een 30-jarige man in Maasmechelen, het gooien van een granaat naar een woning in Lanklaar en het beschieten van een woning in Dilsen-Stokkem.

Hoewel de feiten zich dus niet in Antwerpen afspeelden, werd het toch een Antwerps onderzoek door de linken met cocaïnesmokkel via Antwerpen.

Donderdag vonden er op 25 plaatsen huiszoekingen plaats in Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Bree, Maaseik, Brasschaat, Brecht, Antwerpen en de Antwerpse districten Berchem en Deurne.

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen kreeg daarbij steun van de collega’s van FGP Limburg en de lokale politiezones CARMA, LAMA en Maasland. Vijf mannen van 30, 34, 43, 43 en 46 jaar oud, allen uit Limburg, werden daarbij gearresteerd. Ze zullen worden verhoord en vervolgens voorgeleid bij de onderzoeksrechter.