Alejandro Valverde is klaar voor de Tour: wereldkampioen pakte tweede zege in regenboogtrui

Wereldkampioen Alejandro Valverde heeft donderdag zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De 39-jarige Spanjaard won bergop de eerste rit van de Franse rittenkoers La Route d’Occitanie, het vroegere Route du Sud en lijkt klaar voor de Tour.

Het was van zijn opgave in Luik-Bastenaken-Luik eind april geleden dat Alejandro Valverde nog eens aan de start van een wielerwedstrijd stond. De Spaanse veteraan beulde zich de voorbije weken af in de Sierra Nevada om klaar te zijn voor de Tour de France. En het lijkt erop dat Valverde de topvorm tijdig te pakken heeft want “El Imbatido” legde er donderdag iedereen op in een sprintje bergop in de eerste etappe van La Route d’Occitanie. Valverde haalde het in Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac voor de Ier Eddie Denbar (Team INEOS), de Fransman Elie Gesbert (Team Arkéa Samsic) en de Colombiaan Rigoberto Uran (Team Education First).