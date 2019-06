Deliveroo richt zijn pijlen op Belgische Oostkust

Deliveroo focust voornamelijk op grootsteden, maar vanaf dit weekend duikt de maaltijdleverancier ook op in een aantal kuststeden.

Deliveroo was de afgelopen zomers al actief in Knokke-Heist, maar de fietskoeriers zullen dit jaar naast de stad van Leopold Lippens ook op pad worden gestuurd in de regio van De Haan, Blankenberge, Zuienkerke, Damme en Zeebrugge, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Geen tijdelijke ingreep, de dienst zal er ook na de zomer actief blijven.

Door de beslissing breidt Deliveroo, sinds het najaar van 2015 actief in België, zijn werkveld serieus uit. De fietskoeriers zijn al langer actief in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Waterloo, Brugge, Leuven, Mechelen, Hasselt, Charleroi en Kortrijk. Eind dit jaar zouden nog nieuwe steden aan dat lijstje worden toegevoegd, aldus het bedrijf.