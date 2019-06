Vlees 25 procent duurder in België dan elders in EU

Denemarken is het duurste land voor voeding en niet-alcoholische dranken in Europa, maar ook België zit in de groep van de duurdere landen. Vooral vlees springt er bij ons uit, blijkt donderdag uit cijfers van Eurostat.

De Europese statistiekdienst Eurostat vergeleek de prijs van een korf aan goederen in de lidstaten. De prijs voor voeding en niet-alcoholische dranken kwam in 2018 in Denemarken uit op 130 procent van het EU-gemiddelde. Het land is daarmee tweemaal duurder dan Roemenië, met een score van 66 procent het goedkoopste land. Luxemburg en Oostenrijk staan samen op de tweede stek (125 procent). Ook Ierland en Finland (elk 120 procent), Zweden (117 procent) en Frankrijk (115 procent) zijn duurder.

De prijs in België ligt op 114 procent van het EU-gemiddelde. Brood- en graanproducten (115 procent van het gemiddelde voor die producten) en melk, eieren en kaas (113 procent) liggen in lijn met dat cijfer. Vlees lijkt dan weer duurder, met 126 procent van het EU-gemiddelde. Alleen in Oostenrijk (146 procent), Luxemburg (142 procent) en Frankrijk (131 procent) ligt de vleesprijs nog hoger.

De prijs voor alcoholproducten lag vorig jaar iets hoger dan gemiddeld in ons land (106 procent). Finland (182 procent), Ierland (177 procent) en Zweden (152 procent) zijn het duurst, Bulgarije en Roemenië het goedkoopst (74 procent).

Ook de tabaksprijs ligt in België (102 procent) net boven het EU-gemiddelde. Rokers betalen het meest in Groot-Brittannië (204 procent), Ierland (201 procent) en Frankrijk (141 procent).