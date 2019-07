Ze komen tot in uw bord of glas om naar voedsel te zoeken, maken een angstaanjagend, zoemend geluid en voor u het weet, zitten ze in uw broekspijp en wordt u pijnlijk gestoken. Maar de vliegenmepper of schoenen bovenhalen, is dat een goed idee?

Ons advies: bezint eer u daarmee begint: voor u het weet, haalt u zich de toorn van een heel wespennest op de hals. ‘Als je een wesp doodslaat, leg je ze best een eindje verderop. Zo lok je de anderen ...