Macarons van Ladurée worden veganistisch

Luxepatissier Ladurée, wereldberoemd om zijn macarons in een veelheid van smaken, gaat ook een veganistisch publiek dienen.

Ladurée is uitgegroeid tot een monument dankzij boter en eieren, maar na de zomer zal de Parijse patissier ook macarons verkopen die geschikt zijn voor veganisten. Die zullen samen met andere plantaardige zoetigheden vanaf half september worden verkocht in de Parijse winkels, en daarna ook in de tachtig andere vestigingen wereldwijd.

En daar houdt het niet op. Ladurée, opgericht in 1862, verkoopt meer dan koekjes en gebak en zette de laatste jaren ook gezonde slaatjes op het menu. De vestiging in Beverly Hills zal binnenkort zelfs uitpakken met een volledige veganistische menukaart, die wordt samengesteld door Matthew Kenney, een Amerikaanse chef-kok die zich heeft gespecialiseerd in plantaardige gerechten en daarover ook al verschillende kookboeken heeft uitgebracht.

Elisabeth Holder, die Ladurée leidt samen met haar broer David, zegt aan Bloomberg dat zij een ‘slapende schoonheid’ hebben geërfd, die nodig moet evolueren, vandaar de stap richting veganisme. Zij zijn de kinderen van Francis Holder, wiens Groupe Holder Ladurée in 1993 heeft opgekocht.