Maar een arrestant aangehouden na Antwerpse brandstichtingen

Na de zeven arrestaties van woensdag in het kader van het onderzoek naar brandstichtingen aan auto’s op 6 maart, is slechts een van de zes meerderjarige mannen door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat zegt het Antwerpse parket. Het gaat om een 23-jarige.

Van de zes meerderjarige mannen die woensdag opgepakt werden in verband met de brandstichtingen, zijn er donderdag vijf vrijgelaten zonder voorwaarden. Ook de minderjarige die was opgepakt mocht na verhoor beschikken. Eén 23-jarige man werd aangehouden.

De arrestaties vonden plaats na huiszoekingen in de Antwerpse districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne en draaiden rond brandstichtingen aan auto’s in de Biekorfstraat en de Rupelstraat in Antwerpen-Noord en in de Emiel Vanderveldenstraat in Hoboken.

Het parket bevestigde na afloop dat het uitgaat van een verband met het drugsmilieu, waar nog tientallen andere recente gewelddadige incidenten aan worden gelinkt.