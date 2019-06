Anderlecht bevestigt officieel voormalig woelwater Craig Bellamy als beloftencoach: “Hij heeft veel ervaring”

De voormalige Welshe international Craig Bellamy is de nieuwe trainer van de beloftenploeg van Anderlecht. Zijn komst hing al even in de lucht en werd donderdag officieel bevestigd door paars-wit. Bellamy ondertekende een contract voor drie seizoenen.

LEES OOK. Alcohol op zijn twaalfde, vader op zijn zestiende en nu jeugdcoach bij Anderlecht: maak kennis met Craig Bellamy

“We zijn erg blij dat Craig de overstap maakt naar RSC Anderlecht. Hij heeft veel ervaring en kan onze jeugdspelers zowel op mentaal als op voetbaltechnisch vlak veel bijbrengen. Als beloftencoach krijgt hij de taak om de jonge talenten klaar te stomen voor het A-team”, zegt jeugddirecteur Jean Kindermans.

“De aanstelling van Craig bewijst dat wij blijven inzetten op onze jeugdwerking”, vult sportief directeur Michael Verschueren aan. “Hij zal nauw samenwerken met Vincent Kompany, Simon Davies en de jeugdtrainers om de overstap van onze ‘purple talents’ naar het A-team te vergemakkelijken.”

De 39-jarige Bellamy is een ex-speler van onder meer Newcastle United, Celtic, Blackburn, Liverpool, West Ham en Manchester City. Hij droeg 78 keer het shirt van Wales (19 goals). Op de Olympische spelen van Londen 2012 was Bellamy kapitein van het Britse elftal. In 2014 zette hij een punt achter zijn carrière. De afgelopen jaren was hij actief in de jeugdwerking van Cardiff City, zijn laatste club als speler.