Een goede mobiscore, maar slechte lucht ‘door anderen’

De Antwerpse organisatie ‘Ademloos’ verspreidde gisteren twee kaarten: één van de mobiscore, en een van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Conclusie: wie in de stadskern woont én dus alternatieven heeft voor de auto, leeft soms in de ongezonde lucht, veroorzaakt door anderen. ‘We moeten ons beleid aanpassen.’