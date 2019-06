Luka Mezgec wint voor eigen volk in Slovenië en wordt leider, vlucht met Ben Hermans strandt in zicht van de streep

Luka Mezgec heeft de tweede rit in de Ronde van Slovenië (cat. 2.BC) gewonnen en wordt ook de nieuwe leider. Ben Hermans toonde zich in de vlucht van de dag maar het peloton kwam in de laatste meters nog over de vijf vluchters, onze landgenoot werd uiteindelijk zevende.

Bora-Hansgrohe neutraliseerde in dienst van leider Pascal Ackermann een vroege vlucht van drie vluchters, maar de ritwinnaar van de openingsdag kwam net als de andere sprinters met naam op de slothelling met top op 23 kilometer van de finish in de problemen. Onder meer Tadej Pogacar, Diego Ulissi en Esteban Chaves lieten zich daar zien. Zo ontstond een kopgroep van zeven, met ook Ben Hermans.

In een hectische afdaling viel Chaves tweemaal, maar hij kon zijn weg vervolgen. In de slotkilometers zorgde onenigheid in de kopgroep ervoor dat een achtervolgende groep kwam aansluiten. Daarbij Luka Mezgec, die in de sprint zijn landgenoot Grega Bole en de Italiaan Andrea Vendrame voorbleef. In de stand heeft Mezgec nu vier en zes seconden voorsprong op dezelfde twee renners. Hermans finishte als zevende en is in de stand vijfde op tien seconden.

Vrijdag werkt het peloton in Slovenië een etappe af van 169 kilometer met aan het eind opnieuw een pittige klim die voor verschillen kan zorgen.

Uitslag:

1. Luka Mezgec

2. Grega Bole z.t.

3. Andrea Vendrame

4. Giovanni Visconti

5. Diego Ulissi

6. Aleksandr Vlasov

7. Ben Hermans

8. Ivan Rovny

9. Tadej Pogacar

10. Jay McCarthy

(later meer)