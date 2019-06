Dodi Lukebakio toont zich ook op EK U21 maar wil niets kwijt over toekomst: “Ik sta voor een belangrijke keuze”

Zowel de Poolse als de Spaanse verdedigers hadden op het EK U21 al hun handen vol met Dodi Lukebakio. De Jonge Duivel is technisch sterk, snel en toonde zich tot dusver ook een voorbeeldige teamspeler. “Dat laatste is het belangrijkste”, benadrukte de Brusselaar. “Ik ben niet bezig met persoonlijke prestaties.”

“We blijven geloven”, stak de buitenspeler van wal. “We hebben nog een unieke kans om door te stoten. Het klopt dat de omstandigheden niet ideaal zijn, maar we willen in elk geval dit EK goed beëindigen. We waren gisteren na de match heel teleurgesteld, maar hebben snel knop omgedraaid. Er zijn drie matchen tijdens een groepsfase. Je wilt ze in het beste geval allemaal winnen. Dat is tot dusver niet gelukt, maar we hebben nog één kans.”

Lukebakio zette al het hele toernooi het teambelang op de eerste plaats en hamerde daar ook tijdens het persmoment op. “Mijn persoonlijke prestaties hier zijn niet belangrijk. Ik speel graag op de flank, maar even graag als centrumspits. Enkel winnen telt voor mij. Ik heb geprobeerd tijdens de vorige twee matchen mijn best te doen. Vooral tegen Polen was het een beetje frustrerend. We hadden die match snel kunnen afwerken, maar dat hebben we niet gedaan. Polen speelde meer volwassen dan ons en het was moeilijk om achteraf de nederlaag te accepteren. De wedstrijd tegen Spanje was helemaal anders. We waren vooraf overtuigd dat er iets mogelijk was, en dat bleek ook. Maar we hebben opnieuw geen resultaat over de streep kunnen trekken.”

Terug naar Watford, en dan?

Na een uitstekend seizoen in Duitsland bij Fortuna Düsseldorf trok Lukebakio die lijn op het EK door. Maar een selectie voor de Rode Duivels bleef tot dusver uit. “Het zou heel veel betekenen ooit voor de Rode Duivels te spelen”, bekende hij. “Elke speler wilt het nationale team halen, als je dat dan lukt, dan is dat een droom.”

Na het EK keert de Brusselaar terug naar Watford, de ploeg die hem dit seizoen verhuurde aan Düsseldorf. Een verlengd verblijf bij de Premier League-club lijkt niet aan de orde, maar Lukebakio wilde niets zeggen over zijn toekomst. “Ik vind het ambetant dat daar nu over gespeculeerd moet worden”, besloot hij. “We zijn op het EK, en zijn enkel daar mee bezig. Natuurlijk sta ik wel voor een belangrijke keuze, het gaat over mijn toekomst. Maar ik wil het er nu niet over hebben.”