Verdachte pakketten gevonden op spoor, treinverkeer rond Jette onderbroken

Het spoorverkeer op de lijnen tussen Jette en Asse en Jette en Ternat is onderbroken nadat er donderdagmiddag op de sporen meerdere verdachte pakketten zijn gevonden. Dat meldt Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door de federale politie aan Belga.

Het treinverkeer werd om 12.45 uur onderbroken op vraag van de politie, nadat langs de spoorlijn vlakbij het Laerbeekbos verdachte pakketten werden gevonden. Er wordt gevreesd dat het om bompakketten gaat.

Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de verdachte pakketten te onderzoeken. De NMBS legt op de bewuste trajecten vervangbussen in. In Jette kunnen reizigers de bus 355 van De Lijn nemen. In Asse en Zellik kunnen ze de bussen 245 en 214 van De Lijn nemen.

Wegens tussenkomst van de politie rijden de treinen momenteel niet tussen Asse en Jette. #NMBS pic.twitter.com/lZdYb0GZrg — NMBS (@NMBS) June 20, 2019

Update: het verkeer is ook onderbroken tussen Jette en Ternat.

Er wordt een vervangbus ingezet.

In Jette kunnen de reizigers gebruik maken van De Lijnbus 355.

In Asse en Zellik kunnen de reizigers gebruik maken van De Lijnbussen 245 en 214.#NMBS — NMBS (@NMBS) June 20, 2019

