AA Gent verwelkomt drie nieuwkomers op eerste training: “Ze lieten alvast geen slechte indruk na”

Donderdag blies de Gentse hoofdcoach Jess Thorup verzamelen samen met zijn staf die bestaat uit Peter Balette, Frédéric Dupré, Gino Caen en keeperstrainer Francky Vandendriessche. Het werd meteen een pittige eerste oefengalop in het oefencomplex in Oostakker. Donderdagnamiddag volgt er nog een sessie en zal het accent gelegd worden op krachttraining. Morgen/vrijdag staat er een eerste oefenpot op het programma. De Buffalo’s geven dan in Oostakker om 19u30 buur Racing Gent partij.

Reuben Yem (AS Trencin), Alessio Castro Montes (AS Eupen) en Jan Van den Bergh (Beerschot) waren de drie nieuwkomers op de training waarvoor 21 spelers present tekenden. Op het middaguur floot Jess Thorup deze pittige oefensessie af.

“Het was opnieuw een leuke ervaring. Na een korte vakantie ben ik blij opnieuw tussen de spelers en op het veld te staan. Het komt er nu op aan de eerste dagen en weken te werken aan het fysieke aspect. Daarna gaan we alles verfijnen op stage in Nederland. Een heel belangrijke periode want daar wil ik stilaan bouwen aan het type-elftal”, stelde Jess Thorup.

“Ze lieten alvast geen slechte indruk na”

De drie nieuwkomers trainden al voluit mee. “Ze lieten alvast geen slechte indruk na. Ik heb alle resultaten van hun testen nog niet gezien maar op het eerste zicht hebben zij niet echt stilgelegen in de vakantie. Maar er wachten hen nog wel enkele intensieve dagen. Ze zullen wel moe worden bij AA Gent”, lachte Thorup.

Vrijdag speelt AA Gent op het veld van Racing Gent een eerste oefenwedstrijd. Eerder op de dag wordt nog getraind. “Bedoeling is iedereen te laten spelen. Ook in de komende oefenwedstrijden die op het programma staan”, onderstreept Thorup.

Nog versterkingen? “Kwaliteit, geen kwantiteit”

Maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar het nieuwe seizoen stelden voorzitter De Witte en manager Louwagie dat er nog versterking op komst is bij AA Gent. Waar wil Jess Thorup nog versterking zien?

“Vooreerst moet er kwaliteit bijkomen, geen kwantiteit. In het verdedigende compartiment kan ik nog wel wat gebruiken. Daar moet er een hechter blok gevormd worden. Maar daar zijn we mee bezig. Beetje per beetje bouwen we de ploeg verder uit tot een team dat kan meedoen voor een plaats in de top drie”, besloot Thorup.

Frédéric Dupré draagt dubbele pet

Frédéric Dupré traint dit seizoen naast de Gentse beloften ook de A-kern. “Ik combineer dit seizoen als trainer de twee teams, beloften en eerste ploeg. Bedoeling is de kloof tussen de U21 en de A-ploeg kleiner te maken. Een eventuele doorstroming wordt zo een pak gemakkelijker. Jonge spelers kunnen in die optiek eens vlugger meetrainen met de eerste ploeg”, zeg Dupré. “Ik focuste de laatste tijd echt op mijn trainerschap. Het is plezant te werken bij AA Gent. Ik kan hier bovendien nog veel bijleren. Het is een enorme uitdaging in de staf te werken bij een topploeg in de Jupiler Pro League. En als rasechte Gentenaar bij AA Gent, dan is de cirkel toch rond.”

Foto: Photo News

Jess Thorup stelde maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar het nieuwe seizoen dat de ambitie van zijn AA Gent binnen de top drie ligt. “Dat is een uitlating die ik voor rekening houd van de hoofdtrainer. Natuurlijk is hier potentieel aanwezig maar mij ga je geen uitspraken horen doen omtrent enige ambities. Ik schik mij naar de opdrachten van Jess Thorup en voer die uit. Dat is mijn job, niets anders.”

Vrijdag oefent AA Gent een eerste keer. In een derby wacht Racing Gent. “Ik hoor her en der dat dit geen probleem mag opleveren voor AA Gent. Maar je moet in dergelijke wedstrijden jezelf als speler toch wel laten zien. Elke wedstrijd is belangrijk, zeker voor de nieuwe jongens. Het komt erop aan direct in een goede flow te zetten. Ook al is dat tegen Racing Gent, Merelbeke of gelijk wie”, aldus nog Dupré.