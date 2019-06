Zijn studenten aan de Antwerpse Modeacademie waren eerder deze maand aan zet, woensdag was het de beurt aan Walter Van Beirendonck om het publiek in Parijs te verbazen. Dat deed de Belgische modeontwerper met een zomercollectie die werd ontworpen voor buitenaards leven. ‘Ik fantaseerde hoe het zou zijn om deel uit te maken van een kleine groep aliens, een gemeenschap met een ongelimiteerde diversiteit aan vormen en looks’, klonk het in de begeleidende nota.