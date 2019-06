Levenslang voor vier mensensmokkelaars die 71 migranten lieten stikken in koelwagen

Een Hongaarse rechtbank heeft donderdag vier mensensmokkelaars veroordeeld tot levenslange celstraffen. Slechts een van de veroordeelden kan ooit nog vervroegd vrijkomen. De mannen zijn verantwoordelijk voor de dood van 71 migranten, die in augustus 2015 stikten in een koelwagen.

De dood van de 71 migranten (59 mannen, 8 vrouwen en 4 kinderen) uit Syrië, Irak en Afghanistan bracht een schokgolf teweeg door Europa, dat in 2015 naar manieren zocht hoe om te gaan met de instroom van meer dan een miljoen vluchtelingen en migranten dat jaar.

Het was het dodelijkste incident op de landroute van de Balkan naar centraal-Europa, die is genomen door honderdduizenden mensen op de vlucht voor geweld en armoede in het Midden-Oosten, Afrika en Azië.

‘Het leed dat zich heeft voltrokken in die vrachtwagen tart elke verbeelding, net als de onverschilligheid die de vier daders hebben getoond over de dood van 71 mensen’, zei rechtbankvoorzitter Erik Mezolaki donderdag. ‘Het lijdt dan ook geen twijfel dat voor de spilfiguren achter deze daad enkel de maximumstraf van levenslang de enige correcte straf is.’

Luchtdicht

De Afghaanse bendeleider en zijn drie Bulgaarse medeplichtigen werden schuldig bevonden aan doodslag. Ze weigerden te stoppen en de deuren van de koelwagen te openen om verse lucht binnen te laten, ondanks de wanhopige smeekbeden van de inzittenden.

Een onderzoeksrechter zei op een rechtszitting vorig jaar dat, toen de migranten beseften dat ze verstikkingsgevaar liepen, ze begonnen te schreeuwen en op de deuren van de vrachtwagen te slaan. Desondanks gaf de Afghaanse bendeleider de instructie aan de vrachtwagenchauffeur de luchtdichte deuren van de koelwagen niet te openen.

De koelwagen was van Hongarije via Oostenrijk onderweg naar Duitsland. Onderweg stopte de chauffeur zelfs om de koelvloeistof van het voertuig na te kijken, maar ook toen liet hij de deuren van de koelwagen op slot. Alle slachtoffers waren binnen de twee uur na vertrek gestikt.

Honderd migranten per dag

De uitspraak van donderdag is de eindbeslissing van de rechtbank in deze mensensmokkelzaak. Vorig jaar had een rechter de verdachten nog 25 jaar cel opgelegd. Ook tien andere leden van het mensensmokkelnetwerk kregen toen jarenlange celstraffen. Hen werd echter geen doodslag ten laste gelegd.

Volgens de aanklagers smokkelde de bende op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 tot wel honderd migranten per dag van Hongarije naar Oostenrijk of Duitsland.