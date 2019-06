Michel Preud’homme verwelkomt 22 spelers op eerste training van Standard, met Mbaye Leye naast zich als nieuwe assistent

Standard heeft donderdagvoormiddag de trainingen hervat. Michel Preud’homme en zijn nieuwe assistent Mbaye Leye verwelkomden 22 spelers op de Académie Robert Louis-Dreyfus.

Opvallende afwezigen waren Mehdi Carcela (hij legde in het ziekenhuis inspanningstesten af), Sacha Luchkevych (zijn transfer is nakend), Uche Agbo (nog in Nigeria na het overlijden van zijn moeder) en Evangelos Patoulidis (examens). Wel present was Mërgim Vojvoda, die nochtans pas maandag terug op de club werd verwacht net als Cimirot en Laifis. Ook de jonge doelman Timothy Galjé en de Congolese testspeler Peter Mutumosi verschenen op het oefenveld.

Orlando Sa revalideert nog steeds. Ochoa (Gold Cup), Bastien en Halilovic (EK U21) en Mpoku, Bokadi en Fai (Africa Cup) sluiten eveneens later aan.

Standard speelt zijn eerste oefenmatch op 26 juni in Braine. Drie dagen later volgt een duel tegen Union Namen. Daarna staat een stage in het Duitse Kamen (30/6-6/7) op het programma. Op 13 juli oefenen de Rouches in Seraing tegen Straatsburg en op 21 juli volgt de galamatch tegen Nice.

Foto: BELGA

