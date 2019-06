Adidas wil wel zwarte klanten, maar geen zwarte werknemers

Met ambassadeurs als Beyoncé en Kanye West wist Adidas een groot deel van de zwarte bevolking te bereiken. Maar dat reflecteert zich niet in de werkomgeving, schrijft The New York Times. De weinige zwarte werknemers die er wel zijn, klagen over racisme in het bedrijf.

Beyoncé kondigde in april een grootse samenwerking aan met Adidas. Ook haar sportlabel Ivy Park zal voortaan in samenwerking met het sportmerk worden geproduceerd. De samenwerking met partner Topshop had ze opgezegd omdat het bedrijf onder vuur was komen te liggen voor grensoverschrijdend gedrag, pesten en racisme. Maar nu blijkt dat ook haar nieuwe zakenpartner boter op het hoofd heeft als het gaat over de achterstelling van zwarten in de Verenigde Staten, een thema dat activiste Beyoncé na aan het hart ligt.

Want hoewel Adidas zich in reclamecampagnes voornamelijk richt tot de zwarte bevolking, wordt dat niet gereflecteerd in de personeelswerving. Volgens The New York Times is minder dan 4,5 procent van de werknemers in het Amerikaanse hoofdkwartier in Portland zwart. Die kleine groep krijgt ook nog eens te maken met racisme en discriminatie en groeit amper door naar topfuncties, blijkt uit gesprekken die de krant had met meer dan twintig (voormalige) werknemers.

Wat de zaak des te pijnlijker maakt, is dat het net zwarte supersterren en sporters zijn die Adidas groots hebben gemaakt. Want lang voor de miljoenen fans van Beyoncé en Kanye West (wiens modelabel Yeezy werd geboren in de schoot van Adidas) de verkoopcijfers omhoog stuwden, was er het New Yorkse hiphoptrio Run-D.M.C., immer uitgedost in Adidastraining en Superstars-sneakers. Door het nummer ‘My Adidas’ haalden ze halfweg jaren tachtig als eerste hiphopgroep ooit een miljoenendeal binnen.

Anderen doen niet veel beter

Adidas is de slechtste leerling van de klas, maar zijn concurrenten doen niet veel beter. Volgens Nike bijvoorbeeld was eind 2017 ongeveer 23 procent van de werknemers van zwarte origine, daarbij ook het personeel in de winkels gerekend. Een totaal van 29 vicepresidenten, ofwel 8 procent, was zwart. Under Armour wou geen cijfers vrijgeven over de achtergrond van zijn werknemers.

‘Bedrijven spenderen miljarden aan marketing en reclame om Afro-Amerikaanse jongeren te verleiden, maar ze doen weinig om de bevolkingsgroep te ondersteunen’, zegt D’Wayne Edwards aan The New York Times. Hij startte in 1989 met het ontwerpen van schoenen en werkte ook bij Nike, waar hij de Air Jordan tekende. ‘Wat vooral frustrerend is, is dat niemand van ons op een plaats zit om dat te veranderen. Sommige bedrijven zeggen al jaren dat ze een meer diverse werkplaats willen creëren, maar de cijfers worden alleen slechter. En dat vinden ze niet eens erg.’