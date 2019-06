Oliver Naesen moet kopman Romain Bardet mee aan eindzege helpen in Tour de France

AG2R La Mondiale heeft donderdag zeven van de acht namen vrijgegeven die op 6 juli in Brussel aan de start van de Tour verschijnen. Kopman is Romain Bardet. Hij krijgt onder meer Oliver Naesen in steun.

“Romain wordt opnieuw de charismatische leider van onze ploeg”, zegt teambaas Vincent Lavenu. “Hij verdient op basis van zijn Tour-verleden, zijn vastberadenheid en zijn huidige vorm alle steun. Hij zal opnieuw zeer goed voorbereid aan de start staan van de Tour.”

De 28-jarige Bardet stond al twee keer op het Tourpodium. In 2016 werd hij tweede (na Chris Froome), een jaar later derde (na Froome en Rigoberto Uran). Vorig jaar strandde Bardet op de zesde plaats, op bijna zeven minuten van winnaar Geraint Thomas.

Van goudwaarde

Oliver Naesen (28) rijdt zijn vierde opeenvolgende Tour. De voormalig Belgisch kampioen won nog geen rit maar bewees dit voorjaar wel zijn vorm met onder meer een tweede plaats in Milaan-Sanremo en een derde in Gent-Wevelgem. Vorige edities was Naesen al van goudwaarde voor Bardet: in de vlakke ritten - en zeker in de waaieretappes - zorgde hij er haast eigenhandig voor dat lichtgewicht Bardet geen kostbare tijd verloor. Maar ook tot in het middengebergte was hij zijn kopman van dienst met stevige kopbeurten.

Het team bestaat verder uit ex-geletruidrager Tony Gallopin, gewezen wereldkampioen bij de beloften Benoît Cosnefroy, de Zwitserse klimmer Mathias Frank en de Fransen Mikaël Chérel en Pierre Latour. Voor het laatste ticket liggen Alexandre Geniez, Alexis Gougeard, Clément Venturini en Alexis Vuillermoz in de balans. Na het Frans kampioenschap op 30 juni hakt de ploegdirectie de knoop door.