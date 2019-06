Het burgercollectief 1030/0 voerde donderdagochtend actie voor meer verkeersveiligheid in Schaarbeek. Dat doen ze nadat vorige week een meisje van 14 werd aangereden, een van de vele ongevallen in de Brusselse gemeente. Tientallen actievoerders gingen op straat liggen als slachtoffer. Bekijk de actie in de video hierboven.