Volgende week wordt bloedheet: ‘Kans op hittegolf is reëel’

Deze week schommelt het weer tussen zomerse dagen en felle onweersbuien, maar volgende week wordt het beter. ‘De kans op een hittegolf is reëel’, zegt weerman David Dehenauw.

Er is sprake van een hittegolf wanneer het in Ukkel vijf dagen warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen warmer dan dertig graden. ‘Volgende week verwachten we een warme periode, met meerdere dagen boven de dertig graden’, zegt Dehenauw. De hittegolf zal pas vastgesteld worden als de metingen in Ukkel uitgevoerd zijn, maar maandag wordt het aanhoudend zonnig met lokale maxima tot 30 graden. Ook dinsdag wordt het zonnig en zeer warm met wellicht maxima tot boven 30 graden. Woensdag lijkt het zeer warm te worden met maxima boven 30 graden. De warme lucht komt uit het zuiden en zuidoosten, maar brengt mogelijk ook warmteonweders met zich mee. Onweersbuien blijven voorlopig hangen boven de Britse Eilanden en het westen van Frankrijk.

Weer

Donderdag wordt een bewolkte dag. Er vallen nog enkele buien met over het zuidoosten nog kans op een donderslag. In de namiddag wordt het overwegend droog vanaf het westen met wat meer opklaringen. De maxima schommelen van 17 tot 19 graden in de Ardennen en de kuststrook en van 20 tot 22 graden elders. Dat meldt het KMI.

Vrijdag verwacht het KMI opklaringen. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken, maar de kans op een bui is klein. We halen maxima van 17 tot 22 graden.

Zaterdag zijn over het noordwestelijk deel van het land de opklaringen breder. Naar de Ardennen toe hangen er meer wolken met over het zuiden mogelijk wat lichte regen. Het wordt warmer bij maxima van 19 tot 24 graden.

Zondag is het zonnig. Een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind laat het kwik verder stijgen. Lokaal verwachten we maxima tot 27 graden.