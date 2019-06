Chinese president Xi en Noord-Koreaanse leider Kim starten besprekingen in Pyongyang

Bij de start van zijn staatsbezoek aan Noord-Korea is de Chinese president Xi Jinping besprekingen begonnen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat heeft het Chinese staatspersbureau Xinhua donderdag gemeld, zonder iets over de inhoud te zeggen.

Xi is de eerste Chinese president in veertien jaar om naar het buurland te reizen. Kim verwelkomde zijn gast reeds op de luchthaven, aldus Xinhua. In de hoofdstad Pyongyang begroetten honderdduizenden mensen met vlaggen en bloemen de Chinese delegatie. ‘Lang leve de vriendschap tussen China en de Democratische Volksrepubliek Korea’, zongen de mensen.

Aanleiding voor het bezoek is de zeventigste verjaardag van het opnemen van diplomatieke betrekkingen. Het wekt in de regio hoop dat de vastgelopen onderhandelingen over het Noord-Koreaanse atoomprogramma nieuwe wind in de zeilen zal krijgen.

Eind deze maand zal Xi in Japan zijn Amerikaanse collega Donald Trump ontmoeten naar aanleiding van de top van de G20.